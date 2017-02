Gianluca Vacchi: diviso tra Harley Davidson e Triumph

By Redazione

Lui è ormai diventato un’icona per milioni di persone, un imprenditore molto attivo sui social e per molti un esempio da seguire, stiamo naturalmente parlando di Gianluca Vacchi.

Dopo averti mostrato la sua casa, con tanto di idromassaggio all’aperto, oggi è la volta di un’ardua scelta tra due moto leggendarie, quale può essere la scelta? Gianluca Vacchi ha condiviso infatti un paio di scatti di due moto.

La scelta è tra una verde militare Harley Davidson o una “all black” Triumph, e intanto posa seduto sulla Harley mentre i fan rispondono alla grande e oltra a fare i complimenti sia a Gianluca che alle moto, dicono la loro sulla scelta della moto.

C’è qualcuno però che va anche oltre, visto che Gianluca è un’icona anche di stile, si sofferma sull’abbigliamento dell’imprenditore ed in particolar modo sulle scarpe davvero singolari, ma la domanda fatta da Vacchi è: “Harley military green or all black Triumph…?#gvlifestyle#triumph #harleydavidson”.