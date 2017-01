Gianluca Vacchi: “La vita è uno slalom”, i fan restano estasiati

Come sempre detto e come ormai tutti sanno, Gianluca Vacchi oltre ad essere un imprenditore è un vero e proprio idolo e fenomeno mediatico.

I suoi scatti e in particolar modo i suoi video sono attesi dai fan, che peraltro non sono assolutamente solo italiani, spesso si tratta di video molto particolari, in questo caso però Gianluca Vacchi si distingue per una discesa in slalom veramente notevole.

Nel video postato sul suo profilo ufficiale, si vede un Gianluca veramente in forma esibirsi in una discesa e uno slalom veramente di alto livello, tanto da incantare tutti i fan che hanno commentato ed apprezzato le qualità dell’imprenditore.

C’è poi qualcuno che insieme ai complimenti rivela: “Gianluca Vacchi da ragazzo aveva ambizioni da valanga azzurra”, in poco meno di tre ore il post ha raggiunto oltre 230mila visualizzazioni e come sempre Gianluca ha stregato i suoi fan.