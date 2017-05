Gianluca Vacchi lancia l’allenamento ballando

Non è la prima volta che in palestra si utilizzano gli auricolari o magari si utilizza per tutti gli sportivi, una canzone o un motivo musicale per allenarsi.

Gianluca Vacchi però si sa, è solito creare sempre qualcosa di particolare che fa suo e poi condivide con i milioni di fan che lo seguono in tutto il mondo, questa volta l’imprenditore ha deciso per il “Dacing Training”.

Allenarsi e ballare, il nuovo motto di Gianluca che ha condiviso un video sul suo profilo ufficiale Instagram nel quale completa un ciclo di allenamenti per poi lanciarsi in un ballo scatenato ovviamente a ritmo di musica incalzante.

Naturalmente tantissimi commenti e like da parte dei fan che ormai lo hanno praticamente preso ad esempio come una sorta di idolo, naturalmente c’è anche chi va contro corrente, qualche commento “criticone” c’è, come ad esempio quello di un utente che scrive: “Una base di ricovero ti servirebbe” o ancora un altro “Balla meglio il mio gatto”, commenti in ogni caso superflui perché Gianluca Vacchi è ormai un cult sui social.