Gianluca Vacchi: mi piace lo shock dopo l’allenamento

Ormai è diventato una sorta di Guru e ogni suo post sui social diventa virale tanto da ottenere un numero incredibili di visualizzazioni.

Gianluca Vacchi riesce sempre a stupire i suoi fan, questo periodo di festività non è solo fatto di regali, alberi di Natale e cene, l’imprenditore italiano non poteva “non stupire” anche questa volta con un video davvero particolare.

Questa volta oltre al consueto balletto ci ha aggiunto qualcosa di veramente particolare, un bel bagno in acqua fredda in una tinozza per poi uscirne e ballare all’aria aperta, poi non contento ancora un tuffo nell’acqua fredda.

I love a shock after the training #gvlifestyle A video posted by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) on Jan 3, 2017 at 4:34am PST

Insomma Gianluca Vacchi davvero non smette mai di stupire, i fan apprezzano il video condiviso sul suo profilo ufficiale ha raggiunto oltre 2 milioni e mezzo di visualizzazioni e circa 5mila commenti, tanti lo hanno scelto come punto di riferimento, una sorta di idolo e di personaggio diventato praticamente un mito.