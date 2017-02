Gianni Sperti potrebbe avere un nuovo amore

Da anni presenza fissa, in veste di opinionista, a Uomini e Donne, oltre che stimato ballerino e coreografo, Gianni Sperti nelle ultime settimane ha cambiato look, ma non solo: stando alle indiscrezioni che circolano in rete, avrebbe anche un nuovo amore che lo renderebbe pazzo d gioia.

A rivelarlo, è Alberto Dandolo nella sua rubrica per il settimanale Oggi, Ah, saperlo…: “Si mormora che l’opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti, 43, stia vivendo una nuova passione. La persona in questione sarebbe assai più giovane di lui e di una bellezza mozzafiato. Perché la tiene nascosta?”.

Ad avvalorare la tesi il fatto che, per San Valentino, l’opinionista di Uomini e Donne ha voluto fare gli auguri ai suoi fan con uno scatto semplice, ma d’effetto: «Buon San Valentino a tutti #sanvalentin #rome #amatevi».

Il commento ha accompagnato una foto di una tavola apparecchiata per due, cosparsa di romantici cartoncini rossi.

Dopo la fine del matrimonio con Paola Barale, il nome di Sperti non era stato associato ad alcuna relazione sentimentale importante, ma le cose potrebbero finalmente essere cambiate.

Che il bravo ballerino sia di nuovo felice al fianco di qualcuno di molto speciale? E chi è la fortunata?