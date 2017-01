Gigi D’Alessio, la verità sull’accusa del figlio di Bertoli

By Angela Sorrentino

Nonostante i problemi economici, Gigi D’Alessio continua a testa alta la sua carriera nel mondo della musica, ma mentre si fa sempre più insistente la voce secondo cui potrebbe esordire come conduttore al timone di “Made in Sud”, una nuova tegola si abbatte su di lui.

Il cantante partenopeo è stato infatti accusato di aver copiato: il musicista e figlio del cantautore sassolese Pierangelo Bertoli (morto nel 2002), Alberto, ha postato su Facebook la copertina del nuovo disco di Gigi D’Alessio, di prossima uscita, con accanto quella di un disco di suo padre datato 1976, “Eppure Soffia”, lasciando vedere la lampante somiglianza.

In effetti, i due frontespizi si assomigliano molto, in entrambi si vedono le rispettive carte d’identità dei cantautori, cambia solo la sfumatura del colore sullo sfondo.

Alberto Bertoli ha poi scritto a commento della foto: “Ciao Gigi D’Alessio sono il figlio del signore coi baffi. La copertina del tuo cd è molto bella, ma non so come mai ha qualcosa di molto famigliare… io e la mia famiglia ci chiediamo se sia un caso“.

Tra le centinaia di commenti che il post ha suscitato è arrivato anche quello di Gigi D’Alessio, dal suo profilo ufficiale: “Ciao Alberto, aldilà della grandissima stima artistica per tuo padre posso assicurarti che è solo un caso la mia copertina praticamente uguale a quella del grande maestro Bertoli. Questo mi conforta perché vorrà dire che il caso ha voluto farmi avvicinare ad un grande. Spero che il mio nuovo disco possa rimanere nella storia come tuo padre, che purtroppo non ho avuto l’onore di conoscere. Ti auguro tutto il meglio. Gigi“.

Poi alla fine un ultimo post chiarificatori del figlio d’arte, che chissà se metterà veramente fine alla questione: “Ciao Gigi D’Alessio, innanzi tutto mi scuso per le offese gratuite e ingiustificate che hai ricevuto su questa pagina. Ho sempre difeso le persone che si fanno il mazzo e che fanno lavorare gli altri. Il mio post è semplicemente frutto dello stupore per la somiglianza tra le 2 copertine. Ti mando un in bocca al lupo“.