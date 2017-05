Gigi D’Alessio, l’esperienza alla conduzione è stata un fallimento

Anna Tatangelo, dopo il pessimo esordio nella prima puntata de “I Migliori Anni”, show che conduce assieme a Carlo Conti, durante il quale è stata veementemente attaccata sui social per il suo look che la faceva assomigliare a “Moira Orfei”, ha saputo rimettersi in carreggiata e, nonostante anche nella seconda puntata le sia stato riservato un ruolo marginale, poco più di quello di una semplice valletta, ha saputo mostrarsi bellissima e fiera, mettendo a tacere tutte le malelingue.

Il suo compagno, Gigi D’Alessio, invece non ha avuto lo stesso merito: ha iniziato in sordina la sua condizione dello show Made in Sud e, puntata dopo puntata, gli ascolti sono continuati a calare.

Nonostante sia un cantante apprezzato a livello internazionale, con milioni di dischi venduti nella sua ventennale carriera, Gigi proprio non piace al pubblico, ed anche la mossa della produzione di togliergli progressivamente spazio sul palco non è servita a risollevare lo share, che resta ai minimi storici.

Made in Sud da spettacolo comico è diventato un varietà. Un varietà che però non sta riuscendo a soddisfare il fedele pubblico del programma TV.

“Gira voce che Gigi D’Alessio, 50, stia attraversando un periodo complicato – fa sapere Alberto Dondolo – Il suo Made in Sud su Rai 2 non convince: il prossimo anno D’Alessio non verrà confermato alla conduzione. E le sue tensioni si starebbero riversando nel rapporto con la bella Anna Tatangelo”.

Gli indici d’ascolto bassi e i commenti di delusione da parte dei fan della trasmissione avrebbero in pratica indotto i vertici Rai a cambiare le cose in vista della prossima stagione di Made in Sud.

E veramente Gigi è in crisi anche con Anna? E pensare che fra i due si vociferava anche l’ipotesi di un prossimo bebè in arrivo. Sempre stando al gossip Gigi lo vorrebbe, Anna un po’ meno, troppo impegnata sul fronte lavorativo ma senza tuttavia chiudere definitivamente la porta.

Non è un periodo positivo insomma per il cantante, già al centro delle cronache per i suoi debiti, non ultimo quello con la soubrette Valeria Marini finito in Tribunale. Al centro della lite fra i due c’è un credito di 200mila euro che la Marini vanterebbe nei confronti di D’Alessio, debito che però lui non avrebbe mai onorato.