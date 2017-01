Gigi D’Alessio potrebbe condurre Made in Sud

Tra voci di crisi continue, poi sempre puntualmente smentite, con la sua Anna Tatangelo e i problemi economici che sta gradualmente cercando di risolvere, Gigi D’Alessio non sta un attimo fermo: parteciperà infatti al prossimo festival di Sanremo, ma a quanto pare ha anche un nuovo e importante progetto in cantiere.

Il cantante ha ormai da tempo provato le sue qualità televisive, ma finora sempre restando in ambito musicale, eppure sembra sia stato contattato per essere il nuovo conduttore di Made in Sud, uno dei programmi più seguiti di Rai Due.

Lui stesso però ad oggi preferisce non sbilanciarsi: «Potrebbe essere un’avventura interessante, non mi spaventano le novità, ma… È presto e non c’è nulla di chiuso, in giro ci sono troppe chiacchiere. Prima hanno detto che era fatta con Amadeus, poi con me, poi di nuovo con Amadeus, ma invece…».

La nuova edizione del programma dovrebbe partire a febbraio, quindi dopo la partecipazione dell’artista alla sessantasettesima edizione del Festival di Sanremo in gara nella categoria Big con il brano La prima stella, dedicato alla madre.

Tv Sorrisi e Canzoni ha ascoltato in anteprima i brani in gara della 67esima edizione del festival, che prenderà il via il prossimo 7 febbraio, e così ha commentato il brado del cantante partenopeo: “Il brano di D’Alessio è una struggente invocazione alla madre, scomparsa quando lui era ancora molto giovane. Gigi le racconta la sua vita e il mondo che non ha potuto vedere, e immagina che lei lo guardi dal cielo stellato”.