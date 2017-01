Giorgia sarà direttore artistico di Amici di Maria De Filippi?

By Angela Sorrentino

Nelle ultime settimane Maria De Filippi ha dovuto incassare due sonori rifiuti: sia Emma Marrone che Sabrina Ferilli hanno infatti confermato che non prenderanno parte al prossimo serale di Amici di Maria De Filippi.

L’assenza più clamorosa è proprio quella della cantante salentina, che nelle scorse edizioni è stata anche direttore artistico del programma, oltre che amatissima coach, ma a quanto pare, dopo una miriade di rumors, il suo posto verrà presto ufficialmente da un’altra sua collega, Giorgia.

Subito dopo la fine del Festival di Sanremo, Maria De Filippi dovrebbe annunciare chi saranno i direttori artistici del serale di Amici 16, eppure in queste ore arrivano le parole di Giorgia a fare un po’ di chiarezza: la cantante ha infatti recentemente ammesso che in primavera condividerà l’esperienza di Amici col compagno Emanuel Lo.

Il giornale Chi aveva raccontato qualche tempo fa che Maria De Filippi aveva contattato per questo importante ruolo sia Giorgia che Gianna Nannini ma, al momento, nessuna delle due aveva ancora dato una risposta ufficiale.

In una recente intervista invece Giorgia ha affermato: “Nel mio futuro vedo Amici con il mio compagno”. Infatti, tra i professori della scuola più famosa della TV, c’è anche Emanuel Lo come insegnante di hip hop.

Poi ha aggiunto: “Mi hanno chiamato tante volte a fare il giudice, ma io non me la sento di dire a un ragazzo ‘sei fuori’. L’altro giorno guardavo X Factor e ho ammirato Arisa che doveva scegliere tra due ragazzi ed è riuscita a dirglielo in un modo bellissimo. Io potrei fare più il coach che il giudice. Mi sento più portata nel supporto. E comunque la TV mi mette ancora molto a disagio”.

Confermata Elisa che, dopo un tentennamento iniziale, ha deciso di cambiare idea. Non è chiaro se torneranno pure Nek e J Ax: i due starebbero valutando la proposta.