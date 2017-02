Giorgio Manetti e le pesanti accuse di Giuliano Giuliani

Giorgio Manetti è uno dei protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne, ma se il suo fascino è indubbio, in pochi sarebbero pronti a mettere la mano sul fuoco che l’uomo resti in trasmissione per trovare realmente la donna della sua vita.

Dopo la fine della storia con Gemma Galgani, il “Gabbiano” ha cambiano una miriade di partner, ma ogni dama alla fine aveva qualcosa che lo faceva desistere dal continuare la relazione: che il bel Giorgio sia solamente in cerca di visibilità?

Propende per questa ipotesi un altro storico protagonista di Uomini e Donne, Giuliano Giuliani, che nonostante abbia abbandonato la trasmissione, non ha perso occasione per scagliarsi contro il fiorentino.

L’ex cavaliere ha voluto mandare un video di critica a Isa&Chia, e non c’è andato affatto leggero.

Andando nel dettaglio, Giuliano ha attaccato veemente Giorgio Manetti, asserendo che sia lì non certo per trovare l’amore, ma solo per business, parlando di serate e addirittura dichiarando i suoi compensi.

“Giorgio Manetti, sono qui solo per te. Da adesso in poi, ti farò i videomessaggi. Quello che ho visto è veramente uno scandalo, sei in un programma solo per apparire, solo perché le donne che ti ospitano nelle città dovrebbero accoglierti con il sindaco, la banda e la folla che ti chiede gli autografi. Ma chi sei? Chi sei? Non sei nessuno. Ringrazia Maria che ti ha permesso di apparire in trasmissione. Non capisco questa apertura nei tuoi confronti per fare le serate. 1200 euro ogni serata. Non capisco. O le regole sono cambiate o qualcuno ci sta prendendo per il culo. Sei una vergogna infinita. Quando ti criticano, esce la tua vera natura. Sei un violento, guai a toccarti. Hai troppo spazio. Se non trovi nessuna, vieni via ma tu non sei capace di venire qui. Hai trovato la gallina dalle uova d’oro. Questa storia deve finire. E’ una vergogna”, ha tuonato.

Giorgio deciderà di replicare? Staremo a vedere.