Giorgio Manetti innamorato di Roberta Mingione?

By Federica Franco

Per Giorgio Manetti forse è arrivato il momento della resa dei conti e forse la donna che lo potrebbe far capitolare è Roberta Mingione una nuova donna che è entrata da poco nel programma di Uomini e Donne e che ha subito colpito il cavaliere più ambito della trasmissione. Tra i due ci sarebbero stati dei baci molto irruenti e passionali durante un’esterna.

Ora come ora sembra proprio che Giorgio abbia messo una pietra sul suo passato archiviando la storia molto importante vissuta con Gemma.

Come detto prima Giorgio e Roberta si sarebbero scambiati baci passionali immortalati prontamente dal settimanale Di Più. Roberta Mingione è una delle new entry nel programma condotto da Maria De Filippi ed è una vigilessa molto attraente che ha saputo conquistare il cuore di uno dei cavalieri più esigenti, se così si può dire, all’interno del programma.

Non è sposata e non ha figli, condizione perciò ottimale per Giorgio che vorrebbe al suo fianco proprio una donna libera da ogni tipo di vincolo. La donna è stata eletta persino Miss Vigilessa D’Italia.