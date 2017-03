Giovanni Vernia, esilarante imitazione del ballerino della Tim

By Angela Sorrentino

Dell’ultima edizione del Festival di Sanremo resteranno nel ricordo collettivo l’inedita coppia di conduttori Carlo Conti e Maria De Filippi, la vittoria di un artista capace di solcare il palco vestito da scimmione e forse la prematura eliminazione di Al Bano, ma soprattutto il ballerino, misconosciuto nel nostro paese, protagonista dello spot della Tim, che ha incantato con le movenze del proprio corpo.

Evidentemente l’esibizione dell’artista ha colpito particolarmente anche il comico Giovanni Vernia, che ha deciso di farne un’imitazione talmente esilarante che il video è già diventato virale in rete.

Lo stesso Vernia ha pubblicato sulla sua pagina Facebook la parodia del famoso spot della Tim che vede come protagonista il ballerino tedesco Sven Otten, conosciuto in Rete come JustSomeMotion.

Stessa colonna sonora, non proprio la stessa abilità nel riproporre i passi, ma un finale decisamente diverso. “Chiedo scusa ma bisognava intervenire”, scrive nel post su Facebook a corredo.

In pratica, il comico ha preso spunto per eliminare per scherzo il ballerino che impazza ovunque tra radio e televisioni, soddisfacendo il segreto desiderio di molti: ‘impallinarlo’ con un colpo di cerbottana.

Il video ha collezionato in 8 ore ben tre milioni di clic.