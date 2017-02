By Angela Sorrentino

Giulia Calcaterra: tornerà in Italia da single?

Lei è in Honduras, concorrente di questa edizione dell’Isola dei Famosi che quanto ad ascolti proprio non riesce a decollare, e quindi è isolata da tutto e tutti, ma mentre lei si impegna a sopravvivere alla fame e alle piogge tropicali, il fidanzato, lasciato qui in Italia, starebbe pensando seriamente di lasciarla.

Alla fine della sua esperienza nel reality, la bella Giulia Calcaterra farà rientro in Italia da single?

Il fidanzato Diego Dario, istruttore subacqueo, nello specifico pare non abbia affatto gradito il rapporto di amicizia e la vicinanza tra Giulia e Simone Susinna e sembra che sia addirittura intenzionato a lasciarla.

A lanciare la notizia un’inviata del programma di Canale 5 Pomeriggio 5, secondo cui il fidanzato di Giulia si sarebbe anche messo in contatto con persone a lei vicine comunicando quella che sembra essere la sua decisione.

Bisogna inoltre ricordare che in occasione di un’intervista rilasciata prima della partenza allo show di Barbara d’Urso, Giulia, incalzata circa la sua vita sentimentale, aveva trincerato la storia dietro l’intenzione di non volersi lasciar andare a confidenze. Che già ci fosse della maretta nella coppia?

Sicuramente ne sapremo qualcosa di più nel prossimo serale dell’Isola dei Famosi, che per evitare la concorrenza diretta della Rai e del Commissario Montalbano, è stato spostato a martedì.