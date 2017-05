Giulia De Lellis a Dubai: derubata all’aeroporto

In giro instancabilmente per tutta la penisola ma anche in giro per il mondo, Andrea Damante e Giulia De Lellis sono la coppia del momento, giovani, innamorati, pieni di progetti da realizzare per il prossimo futuro.

Lei in questo momento sta sponsorizzando la sua nuova linea di costumi, trovando il tempo tra un’ospitata e l’altra, dove è stata promossa ad opinionista, lui sta cercando di diventare famoso anche come deejay, ed è stato impegnato in America per sponsorizzare la sua nuova canzone “Always”.

In questi giorni i due hanno però trovato il tempo anche si staccare un attimo la spina e deciso di andare in vacanza a Dubai, dove sono stati protagonisti di un piccolo imprevisto: sono infatti stati derubati in aeroporto.

Un furto – per fortuna – di poco conto, di cui sono stati proprio Andrea e Giulia a darne l’avviso attraverso i loro profili Instagram. Nonostante la partenza non proprio positiva, la giovane coppia non s’è persa d’animo e ha continuato a godersi il viaggio in tranquillità.

Nello specifico, pare che all’ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi siano stati rubati tutti i costumi, costringendola a ricomprarseli in hotel. Damante ci scherza su, ma Giulia non sembra aver preso bene l’episodio.

La coppia continua, anche da Dubai, a divertire i propri fan attraverso vari video, come quello in cui la De Lellis racconta di come il suo ragazzo non voglia baciarla in pubblico per paura che si crei casino in un paese dagli usi e consumi molto diversi da quelli dell’Italia.

La De Lellis ha affermato che Andrea è veramente terrorizzato dalla galera, e quindi sarebbe una tragedia se i due fossero arrestati solamente per essersi scambiati un bacio.

Intanto la coppia coltiva altri progetti per il prossimo futuro: pare addirittura che la coppia potrebbe far parte dei concorrenti di Ballando Con Le Stelle 2018. Sul profilo social di Andrea è infatti apparsa una foto molto enigmatica, visto che lui e Giulia ballano, ma lei è vestita come le professioniste dello show del sabato sera di Rai1 con Milly Carlucci. Che siano in lizza per partecipare?