Giulia De Lellis ammette il suo ritocchino

Se, nel dorato mondo dello spettacolo, non mancano certo le belle donne, è comunque vero che in tantissime ricorrono al chirurgo estetico per poter raggiungere una perfezione estetica che sovente si rivela effimera.

Tante lo negano, altrettante scelgono di ammetterlo: tra queste c’è Giulia De Lellis, fidanzata di Andrea Diamante e neo opinionista di Barbara D’Urso, che negli ultimi mesi ha ottenuto notevole visibilità, sui social ed anche sul piccolo schermo.

La De Lellis, negli studi di Pomeriggio 5, ha ammesso di essersi sottoposta ad una nuova operazione chirurgica: dopo essersi rifatta il seno, la fidanzata di Damante ha ammesso in diretta tv dalla D’Urso di essersi sottoposta anche a delle punturine per aumentare le dimensioni delle sue labbra.

Ha, inoltre, suggerito alla D’Urso di seguire il suo esempio per gonfiare anche lei un pochetto il suo labbro superiore.

Al contrario, Giulia ha negato assolutamente di aver rifatto gli zigomi, ma ha spiegato di usare dei trucchi appositi per dar loro un effetto migliore.

In rete, la notizia ha già sollevato un vespaio: in molti, infatti, hanno puntato il dito contro il fatto che a soli 20 anni si sia sottoposta già a ben due interventi chirurgici per migliorare il suo aspetto fisico, sostenendo che non è affatto un buon modello per tutte le ragazzine che la seguono sui social e la guardano in televisione.