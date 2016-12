Giulia-De-Lellis-difende-il-suo-Andrea-con-le-unghie-e-con-i-denti

Mentre in rete circolano insistentemente voci che la vogliono nel cast della prossima edizione dell’Isola dei Famosi, Giulia De Lellis è concentrata tutta sul suo rapporto con Andrea Damante; a quanto pare le cose tra i due fidanzati vanno a gonfie vele, ma per entrambi sul web non mancano attacchi di ogni sorta.

Ed è così che Giulia, decisa a difendere il suo amore con le unghie e con i denti, ha scritto un messaggio molto duro su Instagram alle fan di Andrea dopo la visione di un video.

In queste ore circola infatti un video in una pagina Instagram dedicata alla coppia dove Andrea è in aeroporto per raggiungere qualche meta per le sue serate, ma ad un certo punto si vede che l’ex tronista di ”Uomini e donne” viene letteralmente assediato dalle sostenitrici.

”A volte, mi rendo conto dell’esagerazione dell’essere umano, quasi dignità zero per sé stessi e verso gli altri. Andrea è un ragazzo normale, lavora in televisione ok e quindi? Per questo motivo siete autorizzate a saltargli addosso in questo modo? O a farlo alzare da tavola ancora con la bocca piena perché voi dovete andare via ma ovviamente pretendete le foto. Inizio davvero ad essere sconvolta ragazze… non so voi!”, tuona lei inviperita.

La De Lellis ha voluto colpire tutte le ragazze che non hanno contegno o rispetto nei confronti di Andrea.

Chissà come reagiranno le fans: dopotutto sono proprio loro a garantire il successo della coppia, che ha basato il suo successo in primis sulla fama conquistata attraverso i social.