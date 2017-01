Giulia De Lellis: ma quale gravidanza!

Negli ultimi giorni in rete non ci si fa che questa domanda: ma Giulia De Lellis è incinta oppure no?

La fidanzata dell’ex tronista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Andrea Damante, era stata data per favoritissima per il cast della prossima Isola dei Famosi, ma a quanto pare non ci sarà, e questo ha dato la conferma tanto attesa: se Giulia non partirà per l’Honduras, questo è da attribuire senza dubbio ad una cicogna in arrivo, ad una condizione incompatibile con la fame e gli sforzi a cui i naufraghi sono normalmente esposti.

Alcuni mesi fa il pettegolezzo era già venuto a galla quando l’ex tronista Andrea Damante si trovava come concorrente all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ma poi la gravidanza è stata smentita dalla stessa Giulia.

Il portale di Alfonso Signorini addirittura darebbe per certa la notizia che la De Lellis ora è incinta da ben tre mesi.

Giulia, sempre molto attiva sui social, per qualche tempo ha preferito non rispondere, poi un video in cui ha scelto di replicare proprio a Signorini.

La De Lellis insieme al suo fidanzato Andrea e alcuni amici scherzano sulla notizia di Alfonso Signorini della presunta gravidanza: ”Alfonso cavolo, mi anticipi sempre! Volevo fare una copertina con i bimbi, però tu mi hai rovinato tutto!”.

Questa frase della De Lellis fa intendere palesemente che non aspetta nessun bambino.