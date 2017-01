Giulia De Lellis volano parole grosse con Serena Grandi

By Angela Sorrentino

Oramai Domenica Live, il contenitore domenicale di Barbara D’Urso, più che un momento di spettacolo sembra un vero e proprio ring: nella scorsa puntata infatti, oltre al “solito” scontro del farmacista Alberico Lemme contro praticamente tutti i presenti in studio, si è assistito anche ad un acceso scontro tra l’attrice Irene Grandi e Giulia De Lellis.

La ex corteggiatrice, e poi scelta di Andrea Damante, è tornata a vestire i panni di opinionista nel salottino domenicale di Barbara D’Urso, e si è particolarmente innervosita andando contro l’attrice Serena Grandi, che non reputa il “cicciona” rivoltole da Lemme come un’offesa.

“Lei si auto insulta e ride pure? Ma cosa si ride?” ha rimproverato Giulia alla Grandi. Un attacco che Serena non ha gradito tanto da replicare: “Ma cosa vuoi? Io rido quanto mi pare. Ma tu chi sei? Io sono un premio Oscar!”.

A quel punto c’è stata la reazione clamorosa del pubblico presente in studio dalla D’Urso che si è schierato completamente a favore dell’attrice, proprio quello stesso pubblico che aveva sempre difeso la De Lellis.

L’interprete de La grande bellezza ha rilanciato: “Ma torna a parlare al Grande Fratello, voglio un tuo bigliettino da visita!”.

A tali parole la De Lellis ha risposto a Domenica Live di non aggrapparsi sulla questione della professione, anche perché, ha commentato Giulia, anche la Grandi attualmente non è nessuno.