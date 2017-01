Giulia Salemi, proposta shock nel suo passato

Oggi è bellissima, talentuosa, ed ha tutte le carte in regola per consolidare una carriera che le ha già riservato molte soddisfazione, ma come tutte anche Giulia Salemi, nel suo passato, ha dovuto affrontare la gavetta e soprattutto si è trovata nella situazione di dover scegliere se scendere o meno a compromessi per cercare di ottenere successo e visibilità.

La modella, molto chiacchierata dopo essersi presentata alla mostra del Cinema di Venezia con un vestito poco consono per l’occasione, che le scopriva addirittura le parti intime, ha rilasciato un’intervista in cui svela di aver ricevuto una proposta indecente quando aveva 17 anni.

“È stata un’esperienza che mi ha tenuta ferma un anno intero. Facevo le superiori e sognavo di entrare nel mondo dello spettacolo. Avevo fatto un provino e stavo tornando a casa, quando mi arrivò un messaggio sul cellulare del responsabile del provino, un uomo che aveva l’età di mio padre. L’sms diceva: “Se mi seguirai, ti farò volare come una farfalla”. Scoppiai a piangere. Provavo rabbia, dispiacere. Chiamai mia madre: “Rispondi in modo fermo, deciso”. E feci così. Non mi sono ripresa facilmente dal trauma. Per un anno intero, mi sono tenuta lontana dai casting. Ho imparato a farmi rispettare”, ha raccontato la 25 enne di origini persiane.

La ragazza è riuscita a farsi valere: dopo aver ricevuto tanti no sta emergendo grazie alla sua tenacia e al supporto incondizionato della madre, ed ha anche trovato l’amore accanto al rapper Marracash.