Giusy Ferreri, nuovo album e una dolce sorpresa

By Angela Sorrentino

È un momento magico per Giusy Ferreri, che proprio in queste ore torna con il nuovo attesissimo album di inediti “Girotondo” (Sony Music).

“Girotondo è un album diviso in due – racconta Giusy Ferreri – la prima parte è più solare e spensierata mentre la seconda risulta più introspettiva ed emotiva. È un album che nasce dal lavoro di squadra con tanti autori e tanti stili diversi che si sono uniti per creare un progetto di cui sono molto orgogliosa”.

Il disco è pieno di collaborazioni con autori della nuova generazione italiana: Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti (Partiti adesso, Occhi lucidi), Diego Mancino (Il mondo non lo sa più fare, Il resto del mondo è diverso da te, La gigantessa, ispirato a La Géante di Baudelaire), più Federico Zampaglione, che duetta in L’amore mi perseguita e Marco Masini (Immaginami).

Aggiungendo il successo straordinario della raccolta “Hits”, già disco d’oro, e il singolo “Volevo te” che ha scalato le classifiche conquistando in poco tempo il disco di platino, professionalmente Giusy non può essere che soddisfatta dei successi che sta raggiungendo, ma c’è di più: la brava cantante presto diventerà anche mamma.

“Ho scoperto due settimane prima del festival di Sanremo di essere in cinta, al terzo mese: sarebbe stato divertente avere avuto qualche nausea sul palco”, ha rivelato.

“Una bella sorpresa anche per il mio compagno Andrea Bonomo: dovevo concentrami sul mio lavoro, ma sono gasatissima – ha continuato – Le date del tour probabilmente verranno posticipate, perché questo album mi dà tanta voglia di cantare e ballare: non so se ci riuscirei sul palco. Ultimamente ho avuto calori strani”.