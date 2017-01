Gli U2 incanteranno l’Olimpico il prossimo 15 luglio

Dopo settimane di indiscrezioni e di speranza per i tantissimi fans italiani della storica band inglese, finalmente la notizia è stata resa ufficiale: gli U2 saranno a Roma, allo stadio Olimpico, il prossimo 15 luglio.

Gli U2 quest’anno celebrano i 30 anni di “The Joshua Tree”, l’album che li consacrò definitivamente come una rock band di portata mondiale, con un tour negli stadi, che comprende appunto anche l’Italia.

Sarà questo un tour con un numero limitato di date e come supporto ci saranno grandi “special guest”: Mumford & Sons, OneRepublic e The Lumineers per il Nord America e Noel Gallagher’s High Flying Birds in Europa.

Il tour “U2: The Joshua Tree 2017” prenderà il via il 12 maggio da Vancouver. In Europa gli U2 avranno il supporto di Noel Gallagher’s High Flying Birds, mentre negli Stati Uniti di Mumford&Sons, the Lumineers e One Republic.

Ogni concerto proporrà tutte le canzoni del quinto lavoro della band, tra cui le indimenticabili hit “With Or Without You”,“I Still Haven’t Found What I’m Looking For” e “Where The Streets Have No Name”.

I biglietti saranno in vendita dalle ore 10 del 16 gennaio per l’Italia.

Prevendita speciale, invece, per i membri di U2.com che potranno accedere a una prevendita esclusiva dalle 9:00 dell’11 gennaio e durerà fino alle 17:00 del 13 gennaio. Ogni iscritto potrà comprare un massimo di quattro biglietti dal sito, mentre all’inizio della vendita generale il limite massimo sarà innalzato a sei biglietti per persona.