Godzilla 2: ecco chi dirigerà la pellicola

Negli ultimi mesi sono state tante le indiscrezioni al riguardo, ma solo in queste ore una voce più autoritaria delle altre pare aver dato una conferma quasi ufficiale: Variety conferma che la Legendary Pictures ha trovato ufficialmente il regista per il sequel di Godzilla che, ricordiamo, dovrebbe essere titolato Godzilla: King of Monsters.

Secondo la fonte pare che gli studios abbiano confermato Michael Dougherty non solo per la co-sceneggiatura di Godzilla: King of Monsters (l’altro è Zach Shields), ma anche per la regia: ovviamente diamo questa notizia “semi-vera” almeno fino alla conferma ufficiale da parte delle parti in causa.

Michael Dougherty aveva nel 2015 diretto, sceneggiato e prodotto il film Krampus – Natale non è sempre Natale, una commedia-horror basata sulla figura leggendaria del Krampus, demone che secondo la leggenda accompagna l’arrivo di San Nicholas, ma il suo curriculum include anche X-Men 2 e Superman Returns.

Come abbiamo già scoperto nelle scorse settimane, il sequel di Godzilla sarà collegato narrativamente a Kong: Skull Island, così come quest’ultimo lo è stato col Godzilla di Gareth Edwards, e il futuro di questa “mostruosa” saga chiamata MonsterVerse porterà i due immensi mostri cinematografici, King Kong e Godzilla, a presenziare in un futuro crossover.

Godzilla 2 arriverà nei cinema statunitensi il 22 marzo 2019.