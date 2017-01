Gomorra 3, la produzione cerca nuove comparse

Per chi ha amato le prime due serie, e ha sempre desiderato di farvi parte in prima persona, c’è una nuova e imperdibile opportunità: sabato 28 gennaio 2017, presso l’enoteca MarVin a Bagnoli in via Silio Italico 56, dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 17:30, ci sarà un casting per le comparse di Gomorra 3.

Gomorra, la serie televisiva di Sky che ha spopolato in tutto il mondo, è pronta per girare la nuova stagione.

La partecipazione al casting è gratuita, ma gli organizzatori sottolineano di non presentarsi nel caso si abbia già preso parte ai casting effettuati negli ultimi due anni presso la stessa sede.

Il casting è aperto a tutti, anche minorenni. Per partecipare bisognerà portare con se una fotocopia della carta di identità, o della patente, e del codice fiscale.

La notizia ha reso felici non solo gli aspiranti attori, che avrebbero la possibilità di recitare nell’importante serie, seppur in piccoli ruoli, ma anche i numerosi fan, che avrebbero l’occasione di trascorrere una giornata sul set di Gomorra.