Gomorra, c’è grande attesa intorno alla terza serie

Ieri sera, su Rai Tre, è stata trasmessa l’ultima puntata della seconda serie di Gomorra.

La seguitissima serie tv sulla malavita firmata da Stefano Sollima e ideata da Roberto Saviano ha mandato in onda gli ultimi due episodi e le sorprese, sul filo del rasoio, non sono mancate di certo.

Nell’ultimo appuntamento i telespettatori hanno assistito al matrimonio tra Genny ed Azzurra. Ed inoltre allo scontro finale tra Don Pietro e Ciro. Con Genny fuori dai giochi e Don Pietro latitante, la fortuna del Clan Savastano, una volta signore assoluto di Scampia, sembra essere definitivamente tramontata. Nel mezzo del vuoto di potere, Ciro Di Marzio cerca in ogni modo di approfittarne. Deve però fare i conti con alleati che si riveleranno nemici e fantasmi che non lo lasceranno in pace.

I protagonisti assoluti di questa stagione sono stati Marco D’Amore, Salvatore Esposito, Marco Palvetti, ma anche Fortunato Cerlino, Cristiana Dell’Anna, Cristina Donadio.

I fans potranno consolarsi della fine della serie con una bella notizia: non ci sono più dubbi riguardo l’arrivo sugli schermi di Sky Atlantic HD della terza e attesissima stagione di Gomorra.

La serie andrà in onda in prima tv su Sky ma non vedrà più la regia di Stefano Sollima, l’autore figlio d’arte di Sergio Sollima, ha già da diverso tempo annunciato di aver lasciato la regia della serie per dedicarsi ad altri progetti. Non è escluso però che sia presente in altri ruoli nella produzione.

Gomorra 3 quindi ci sarà anche se i fan dovranno attendere un po’ più del previsto per seguire le nuove vicende dei personaggi nati da un’idea di Roberto Saviano, probabilmente fino al prossimo novembre, e comunque non prima dell’autunno.

Si conoscono già diversi dettagli sui luoghi in cui si svilupperanno le nuove riprese che avranno inizio a Sofia, in Bulgaria, dove si troverà il nuovo nascondiglio di Ciro di Marzio all’interno di un night club. Poco dopo, i protagonisti si sposteranno a Napoli, dando vita ad alcune scene in diverse parti della città tra le quali Scampia, Secondigliano, Poggiomarino, Piazza Carità. E proprio nel capoluogo campano sarebbero state richieste alcune comparse tra i migranti di Trecase e Terzigno.

Non mancheranno neppure spostamenti lontano dall’Italia: sembra infatti che, oltre alla Bulgaria, alcune riprese verranno girate anche in Spagna, non prima di essere passati per nuove vicende che avranno luogo a Roma.

Anche la trama promette grandi colpi di scena: le anticipazioni rivelano che ai vecchi personaggi, ormai noti al pubblico, se ne aggiungeranno nuovi che sono pronti ad assicurare una trama ancora più intricata e fitta di novità.

Alcune delle scene che vedremo nel corso di queste nuove puntate, per esempio, sono state girate all’interno di un cimitero e proprio per questo motivo che hanno suscitato già un vespaio di polemiche.