Google, Chrome 56: tutte le novità

By Redazione

Chrome 56: arriva finalmente la nuova versione di Google Chrome con il suo carico di novità.

Ecco che cosa porta con sé Chrome 56. Per quanto riguarda la sicurezza, intanto avvisa gli utenti quando si trovano dalle parti di un sito web non sicuro che non usa il protocollo HTTPS.

Questo è particolarmente importante, ad esempio, per i siti in cui si fanno acquisti online.

Poi c’è un miglioramento generale delle prestazioni, e in particolare nel caricamento delle pagine.

La velocità aumenta fino al 30% rispetto alle versioni precedenti. Queste sono le novità più eclatanti, ma in verità ce ne sono diverse altre che possono essere menzionate.

Su Chrome 56, c’è HTML5 come impostazione predefinita per tutti gli utenti. Poi c’è il supporto alla riproduzione dei file Flac e alle Web Bluetooth Api, affinché le pagine Web siano in grado di comunicare anche con i dispositivi Bluetooth low energy.

L’aggiornamento è molto semplice e può essere fatto sia in automatico o collegandosi al sito web di Google Chrome, sul quale facilmente sarà individuato l’update desiderato.

Ma nel frattempo Google non sta affatto fermo, perché già si comincia a parlare della nuova versione di Chrome, la 57. Probabilmente questa sarà disponibile già ai primi di marzo.