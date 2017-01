Google denunciato da Cicciolina: mai girate scene osé con un cavallo

Cicciolina, al secolo Ilona Staller, proprio non ci sta e denuncia Google per un video hard con un cavallo e una donna bionda che si spacci per la famosa pornostar.

Ilona non vuole più vedere il suo nome associato alla scena di sesso con un cavallo. In rete, infatti, gira un film hard degli anni 80 che comprende la scena incriminata.

Così l’On. Cicciolina, dopo aver fatto causa al Viminale perché voleva gli arretrati sul vitalizio, ha deciso di fare causa anche al colosso di Mountain View chiedendo la rimozione dei link che portano al filmato all’interno del motore di ricerca e, ovviamente, un risarcimento di 70 milioni di euro.

La pornostar ha affidato il caso al suo legale, l’avvocato Luca Di Carlo.

La richiesta comprende il risarcimento per i danni di immagine e le spese legali che ammonterebbe a circa 9 milioni di euro.

“Nel motore di ricerca di Internet – prosegue l’avvocato Di Carlo – l’associazione ‘Cicciolina-cavallo’ ha determinato gravissimi pregiudizi trattandosi di un suggerimento di ricerca del tutto infondato contrario al vero diffamatorio e lesivo della reputazione personale e professionale, ragion per la quale diffida Google Inc., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimuovere tale associazione e a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali nella somma di 70 milioni di dollari in favore di Ilona Staller”.

Cicciolina, a sua volta, spiega che nel film Cicciolina Number One, realizzato da Schicchi negli anni ’80, c’è una scena di sesso con un cavallo, ma non è stata lei a girarla.

“È un’altra ragazza che si vede arrivare dal boschetto -afferma Ilona che poi continua – anche perché la zoofilia è un genere che non mi è mai piaciuto. È vero che nei miei spettacoli c’erano il serpente e l’arca di Noè ma sesso con animali mai”.

Ricordiamo che Cicciolina ha già fatto causa al Viminale per