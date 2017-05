Grande Fratello Vip, cresce l’attesa per la seconda edizione

Con grande sorpresa il Grande Fratello, alla sua prima edizione Vip in Italia, ha riscosso un discreto successo di pubblico: complice anche un cast ben scelto, che non ha fatto mancare colpi di scena, litigi veementi e dichiarazioni al limite della censura, il reality in salsa vip è piaciuto moltissimo al pubblico italico, tanto che la Mediaset non ci ha messo poi molto a confermare una sua seconda edizione.

Complice la presenza di Alfonso Signorini, il GF Vip è stato apprezzato da molti telespettatori curiosi di seguire i loro vip preferiti, tanto che l’edizione è stata seguita da una media di oltre quattro milioni e mezzo di spettatori.

La seconda edizione prenderà il via il prossimo settembre, ed una sola cosa è assolutamente certa: al timone ci sarà ancora una volta Ilary Blasi, che con piglio deciso ha saputo tenere a bada superbamente le bizze dei famosi in gara nella prima edizione.

Sul cast che prenderà parte al reality invece ci sono una miriade di indiscrezioni, ma tutte da prendere con le pinze, dato che conferme certamente non ne arriveranno a breve.

Per l’edizione 2017 del Grande Fratello nei giorni passati si è pensato ad alcuni personaggi di Uomini e Donne come possibili concorrenti vip: i due più citati sono sicuramente stati Claudio Sona e Giulia De Lellis.

Giulia De Lellis e Claudio Sona sono del resto i due fra i personaggi del mondo dello spettacolo più richiesti del momento: la prima ha da poco aperto un Canale Youtube ed è impegnata della vendita della sua personale linea di costumi, mentre il secondo si diletta fra serate e una serie infinite di ‘richieste’ che lo vorrebbero nuovamente insieme all’ex Mario Serpa.

Quasi certa sembra essere la presenza del cantante Valerio Scanu – che deve il suo successo al programma “Amici” di Maria De Filippi – e di Iago Garcia o Alex Gadea attori della soap “Il Segreto” che interpretano i ruoli di Olmo e Tristan.

A varcare la famosa porta rossa potrebbe esserci anche Alessia Ventura. Ex letterina di Passaparola, Alessia Ventura è legata ad Ilary Blasi da una bella amicizia. La Ventura, inoltre, è la cugina di uno degli attori più amati del cinema italiano ovvero Luca Argentero ed è stata la fidanzata dell’ex calciatore di Juventus e Milan, Pippo Inzaghi.

Per quanto riguarda le smentite ufficiali, invece, non vi saranno Ornella Muti assieme alla figlia: entrambe hanno rivelato di non voler far parte a questo programma televisivo.

A non essere nel programma anche il figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura: Niccolò. Il ragazzo, infatti, da pochissimo ha compiuto la maggiore età e sicuramente sarebbe stato ben felice dell’esperienza in televisione ma la mamma non ha voluto.