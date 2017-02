Grandi novità per WhatsApp, arriva la condivisione della posizione.

In alcune versioni beta per Android e iOs, il famoso social ha introdotto varie novità. La condivisione in tempo reale della posizione è una di queste.

Vale a dire fine dell’ultimo briciolo, o spazio, di privacy: quando con una persona ci si parla, ci si collega in video e si sa secondo per secondo dove si trova, la riservatezza scompare del tutto.

E per gli utenti che si sentono particolarmente soli, c’è pure la possibilità di tracciare metro dopo metro il loro percorso.

Non si sa mai: dovessero fermarsi un attimo a prendere il caffè senza autorizzazione, sarebbe un bel problema. “Mi raccomando, non fermarti per strada!” ci diceva la nonna preoccupata illo tempore. Adesso le nonne non si preoccupano più.

Ma c’è un’altra importante funzione in arrivo, questa un po’ più seria: la possibilità di modificare o addirittura cancellare un messaggio che ancora non è stato letto.

Se spingiamo a lungo col dito sul messaggio, si attiva la funzione Edit oppure la funzione Recall.

Questa peraltro, come anche la precedente non è una funzione completamente nuova sul mercato: Blackberry Messenger e Telegram già la usano.