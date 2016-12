Guendalina Rodriguez ha avuto una storia con Niang

By Angela Sorrentino

Non certamente nuova a scandali e dichiarazioni compromettenti, Guendalina Rodriguez, trans ventenne italo-brasiliana protagonista del reality ‘La Fazenda’, qualche settimana fa rivelò di essere stata sentimentalmente legata a un giocatore di calcio della serie A.

Fin da subito si sono susseguite in rete una miriade di ipotesi, per capire chi fosse il suo “accompagnatore”, ma pare che nelle scorse ore sia stata lei stessa a svelare il mistero, in un post sui social poi però prontamente cancellato.

Durante un’intervista a La Zanzara, nota trasmissione radiofonica di Radio24, aveva detto: “Ho conosciuto questo giocatore del Milan a una cena a Milano. Il nome non lo faccio perché non voglio rischiare una querela. Lui mi ha detto: se esce il mio nome è finita. Vi dico solo che è attivo, attivissimo, molto dotato, di colore, giovane e assomiglia a Balotelli. Ogni tanto ci frequentiamo.”

Se tutti gli indizi che aveva dato Guendalina portavano direttamente a lui, a M’Baye Niang, è arrivato alla fine il nome detto esplicitamente.

“Una volta per tutte sì, sono stata con Niang ed è più donna di me” si è letto in un post partito dal suo account e poi cancellato, dove gli hashtag #milan, #calcio e #gossip hanno fatto da corredo all’affermazione.

Che ripercussioni avrà tutto ciò sul giocatore? Sarà questa l’occasione per lasciare l’Italia, dato che il Mister già da settimane lo tiene poco in campo e c’è aria di cessione?