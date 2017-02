By Angela Sorrentino

Halle Berry, sensualissimo il tuffo in piscina dopo gli Oscar 2017

Il suo nuovo look, sfoggiato in occasione dell’89esima notte degli Oscar, non ha convinto proprio tutti, ma lei se ne è curata ben poco: qualsiasi sia il suo taglio di capelli, Halle Berry è sempre bellissima e sensuale, e lei stessa lo sa benissimo.

Dopo aver portato per anni i capelli molto corti, la brava attrice ha sorpreso tutti e si è presentata sul red carpet con una folta capigliatura di ricci ribelli. “Con questo look celebro i miei capelli naturali, lasciandoli liberi” ha detto Halle, avvolta in un abito di Versace.

Ma il meglio lo ha riservato per il post-serata, quando ha infiammato i social e il web in generale con un tuffo a dir poco sensuale.

Con un post apparso su Instagram, l’attrice ha scritto: “Dopo un lungo show di premiazione, una ragazza non vede l’ora di togliersi tutto”.

La frase è stata accompagnata da un video in cui Halle corre verso la piscina accompagnata da una celebre canzone di Bruno Mars e con indosso il suo abito oro e nero, indossato proprio durante la premiazione degli Oscar 2017.

Giunta al bordo di una piscina la bella attrice cinquantenne lo fa cadere giù per tuffarsi dentro l’acqua.

Il video è stato molto apprezzato dai suoi fan e visualizzato più di 160 mila volte.