Harrison Ford, con il mio elicottero sui cieli della California

Pilota provetto ormai da molti anni, l’attore Harrison Ford è stata paparazzato pochi giorni fa mentre era intento a decollare con il suo elicottero.

L’attore, oggi 74enne, come riporta il Daily Mail, è stato avvistato all’aeroporto di Santa Monica con giubbotto e jeans pronto per “prendere il volo” con il suo elicottero, la meta? Semplicemente un giro per sorvolare i cieli del sud della California.

Con indosso una sorta di giubbotto in stile esercito, Harrison Ford conferma ancora una volta la sua passione per il volo in particolar modo per il suo elicottero tenuto proprio nell’aeroporto di Santa Monica in California.

Occhiali in stile “pilota” sembra quasi la scena di un film, la differenza sta nel fatto che l’attore è veramente un pilota, ovviamente c’è stato un accurato controllo prima di prendere il volo ma d’altronde Ford è riuscito a sopravvivere ad un precedente incidente aereo, con un atterraggio di fortuna nel 2015 quando fu trovata difettosa una parte del motore dell’aereo.