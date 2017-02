Harrison Ford, il video che conferma l’errore nell’atterraggio

By Redazione

Pochi giorni fa è rimbalzato in rete l’episodio accaduto all’attore Harrison Ford, l’ex Indiana Jones come è risaputo, è un pilota provetto, ma in questa circostanza ha, evidentemente, abusato troppo delle sue qualità.

L’attore infatti è atterrato, con il suo aereo privato, su una via di rullaggio dell’aeroporto John Wayne in California, invece della pista di atterraggio classica, la via di rullaggio collega le varie piste e serve solo da passaggio.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, Ford sarebbe atterrato passando davanti ad un Boeing 737 che aveva la precedenza, tenendo così in attesa un volo commerciale con 110 passeggeri a bordo, poco dopo l’atterraggio l’attore avrebbe confermato al controllo traffico aereo: “Era l’aereo di linea destinato ad essere dietro di me”.

La FAA, ovvero la Federal Aviation Administration, sta ancora indagando sull’accaduto, visto che Harrison Ford in ogni caso, seppur senza nessun tipo di incidente, è comunque atterrato in una via di rullaggio parallela alla pista e sorvolando un Boeing 737 che aveva la precedenza.

La CCTV ha mostrato il video nel momento in cui Ford sorvola il Boeing 737 ed è in fase di atterraggio sulla via di rullaggio, parallela alla pista nella quale solitamente si sarebbe dovuto procedere alla manovra.