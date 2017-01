HB RING, la connessione degli innamorati.

Si tratta di anelli per sentire in tempo reale il battito del cuore del proprio innamorato.

Il regalo è romantico e originale. Non è il solito anello che costa un sacco di soldi e non serve a niente, e nemmeno una cineseria da due euro.

Si tratta di un anello che trasuda passione, sentimento, effusioni, sensualità, calore, pelle e chi più ne ha più ne metta.

L’anello del battito del cuore. E che volete di più dalla vita?

Riuscirete a sentire lo stato di salute cardiologico del vostro amante.

A produrre queste piccole meraviglie tecnologiche è una casa ceca che si chiama The Touch.

Dentro agli HB ring ci sono sensori, c’è una batteria, dei led, dei connettori per la ricarica.

Gli HB sono abbastanza brutti a vedersi, contrariamente al vostro partner. Sembrano dei pneumatici da neve miniaturizzati.

Il diametro degli anelli è di 12,1 millimetri e lo spessore è di 3,8 millimetri.

Basta collegare l’anello col Bluetooth allo smartphone con un’applicazione apposita che sarà scaricata, e potremo sentire il battito del cuore della nostra metà anche se si trova al Polo Nord.

Si potrebbe pensare a qualcosa di più utile, di più indispensabile? Francamente è difficile.

Gli anelli sono venduti in coppia in due versioni: una in oro da 2.990 dollari, l’altra in volgare acciaio inossidabile al costo di 599 dollari. Attenti a non perderli.