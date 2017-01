By Redazione

Heather Locklear ancora una volta in rehab

L’ex star della serie tv Melroce Place, Heather Locklear, sarebbe nuovamente ricorsa ad una clinica per disintossicarsi, dopo la sua ultima vacanza.

Secondo le indiscrezioni raccolte dal magazine RadarOnline, l’attrice sarebbe arrivata al centro per il rehab di Cliffside Malibù, ubriaca mentre piangeva e urlava, “doveva essere assolutamente aiutata” avrebbero rivelato alcune fonti.

La bella attrice, oggi 55enne, ha avuto una lunga storia di lotta contro i guai provocati dall’alcol e dalla droga, diverse sono state le sue riabilitazioni in centri specializzati, nel 2008, così come nel 2010 e ultimamente nel 2012 quando fu proprio la sorella a telefonare al 911, pare dopo un cocktail di piccole e alcol.

Nell’ultimo periodo, come rivela lo stesso magazine RadarOnline, i fan avevano notato una Heather Locklear con un viso insolitamente gonfio passeggiare presso un centro commerciale in quel di Los Angeles, attualmente secondo la fonte citata dal magazine: “Heather si trova in un centro, sperando che questa volta riuscirà ad ottenere l’aiuto di cui ha bisogno”.