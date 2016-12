Heather Parisi, chiara e diretta la sua replica alla Cuccarini

Non si può certo rimproverarle di essere una che le manda a dire: all’indomani della fine dello show “Nemicamatissima”, aveva subito puntualizzato di non essere affatto soddisfatta e di essersi sentita ospite nella trasmissione che lei stessa conduceva.

Da quel momento è iniziato un botta e risposta, a distanza ma serratissimo, tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini, con la prima che ha accusato la collega e tutta la produzione dello show di non averla fatta sentire a suo agio e di non averla valorizzata abbastanza.

Negli ultimi giorni la Cuccarini ha più volte ribadito che il problema è solo di Heather che, testuali parole, deve “Fare pace con se stessa”.

La replica di Heather arriva in queste ore su Twitter, con un video ironico che culmina con un evidente dito medio.

La Parisi per scherzo si prende a schiaffi affermando: “Sto litigando con me stessa”, poi il gesto eloquente. Ad accompagnare il filmato alcuni hashtag attraverso i quali viene menzionata Lorella Cuccarini, proprio per rendere più che esplicito il riferimento alla nemica che a quanto pare proprio amatissima non è.