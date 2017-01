By Redazione

Heidi Klum, scatta il topless in vacanza a Miami

Lei è sempre pronta a mostrarsi come “mamma l’ha fatta” e certamente ha degli argomenti veramente “interessanti”.

Heidi Klum ci è ricascata questa volta si trovava in vacanza a Miami con il suo compagno Vito Schnabel, ancora una volta in bella mostra il suo topless con uno striminzito bikini, la 43enne modella e stilista mostra un fisico sempre in forma.

C’è da dire, come riporta il magazine RadarOnline, che la stessa Heidi aveva ammesso in un’intervista all’Ocean Drive nel mese di novembre: “Sono cresciuta andando sulle spiagge di nudisti con i miei genitori, quindi sono una nudista”.

Poi ha aggiunto: “Non ho problemi con la nudità altrui, sono molto libera, quando vado al mare mi piace andarci in topless”, insomma la bella modella e stilista non ha mai avuto problemi di sorta nel vestire con un solo “pezzo” al mare e dunque perché non seguire il suo modo di essere?

pic@INSTARimages.com