By Eleonora Gitto

H&M, le offerte di lavoro per gli italiani.

Certo la moda qui in Italia non manca. Anzi, è uno dei nostri punti di forza in tutto il mondo.

Tuttavia il nostro Paese è terreno di conquista per molte altre realtà.

Dei Cinesi sappiamo tutto. E degli Svedesi cominciamo a imparare qualcosa di più, a partire dalla multinazionale IKEA.

Adesso si presentano con H&M, la catena d’abbigliamento svedese più grande del pianeta.

Questa casa produce discreti capi d’abbigliamento a prezzi contenuti. Ha in atto però anche delle collaborazioni importanti con stilisti del calibro di Cavalli, Versace, Wang, Kenko e altri.

L’azienda, in continua espansione, cerca lavoratori. Come requisiti sono richiesti: anzitutto entusiasmo e voglia di lavorare.

Poi desiderio di crescita e dinamismo, oltre all’elasticità nell’approccio alle questioni. Inoltre è richiesta la condizione di poter raggiungere il luogo di lavoro autonomamente in meno di un’ora.

A Verona l’assunzione riguarda il Sales advisor, un contratto a chiamata, sulla scorta di un numero variabile di ore a seconda della mole di lavoro. Stessa tipologia per Conegliano Veneto.

Su Roma si cercano avvocati con esperienza nel capo immobiliare nazionale e internazionale, con un’ottima conoscenza della lingua inglese.

Per candidarsi e lavorare in H&M bisogna accedere al sito career.hm.com e andare alla sezione “offerte di lavoro” attive disponibili in questo periodo”.

Si consiglia di visitare spesso il sito aziendale dedicato alle “Offerte di lavoro” giacché sono previste aperture di nuovi negozi in tutta Italia.