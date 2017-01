Hollywood, a capodanno è diventata Hollyweed

By Redazione

A volte il pesce d’aprile può essere anticipato di molti mesi, com’è accaduto nel famoso quartiere di Los Angeles proprio nel giorno di capodanno.

Hollywood la famosa Hollywood del cinema, delle celebrità e della scritta sulla celeberrima collina, è diventata per un giorno “Hollyweed”, tutto messo a punto da alcuni bontemponi che hanno modificato la scritta legandola al significato “Marijuana”.

In pratica la famosa città di Hollywood è diventata la Hollywood della marijuana con questa modifica che ha richiesto non poca organizzazione per arrivare a modificare le lettere sulla collina del quartiere, tutto dal momento della legalizzazione del consumo e vendita proprio di marijuana.

Secondo la ricostruzione della CBS, una persona sarebbe salita sulla collina per modificare la famosa scritta, le indiscrezioni sarebbero a carico di una persona che fa parte proprio della ditta che si occupa della sicurezza della famosa scritta di Hollywood.