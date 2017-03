HP lancia Pro X2 612 G2, l’ibrido pensato per la mobilità.

Al Mobile World Congress 2017 moltissime le novità, e ovviamente non potevano mancare quelle di HP.

Pro X2 612 G2 è un laptop con tastiera rimovibile, quindi anche un tablet.

E’ pensato per chi sta sempre in viaggio, ma va bene anche per il professionista che lavora in ufficio e ogni tanto ha la necessità di portarsi un tablet appresso.

Il laptop è basato su Windows 10 e possiede un eccezionale Intel Core i7 come processore, abbinato a una Gpu integrata Intel Graphics 615.

Lo schermo ha una risoluzione da 1.920 X1.280 pixel. La Ram è da ben 8 Gb e il disco SSD è da 512 GB. Il disco è estraibile.

Il device possiede connettività LTE. Michael Park, Vicepresidente e General Manager della divisione Mobility e Personal Systems di HP, spiega: “Oggi più del 60% dei Millennials lavora da più di una location e, entro il 2020, rappresenteranno la maggioranza della forza lavoro. Vogliono dei dispositivi mobile che siano sexy, in grado di assecondare i loro stili di lavoro on-the-go, e necessitano che questi dispositivi siano gestibili e sicuri”.

I prezzi sul mercato statunitense partono da 979 dollari.