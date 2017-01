HTC Vive, finalmente svelato il design

By Eleonora Gitto

Ecco spuntare online la prima foto dell’atteso HTC Vive che finalmente ne svela il design.

E’ l’immancabile “leakers” @Evleaks a diffondere online la prima foto dal vivo di HTC Vive, l’atteso smartphone del produttore taiwanese che sarà presentato ufficialmente il 12 gennaio.

Il 12 gennaio 2017, dunque, ci sarà il grande evento: HTC presenterà il suo Vive, un dispositivo che dovrebbe appartenere a una fascia medio-alta. Intanto, però, i rumors continuano a rincorrersi in rete.

Dalle immagini pubblicate sul suo profilo Twitter il “leakers” @Evleaks, si vede chiaramente che HTC Vive ha una scocca unibody in alluminio con alcune linee tondeggianti sulla parte posteriore dove troviamo anche la scritta “Vive“.

In alto sulla parte posteriore sembra esserci una sola fotocamera con Flash LED Dual-Tone e autofocus laser.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, si sa poco e nulla.

Ciò che si può supporre, invece, è che HTC è alla ricerca di un riscatto che la faccia viaggiare alla pari degli altri brand cinesi che ormai sono lanciatissimi, tanto da non temere i produttori più blasonati come Apple e Samsung.

Perciò è possibile aspettarsi che questo 2017 possa essere davvero l’anno di HTC.

Per il momento non ci resta che aspettare il 12 gennaio per scoprire che cosa ci ha riservato taiwanese con il suo smartphone Vive.