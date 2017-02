Hugh Hefner, la fine di un’era potrebbe essere vicina

Potrebbe terminare un’era quella della famosa rivista di Playboy legata al suo fondatore Hugh Hefner, oggi 90enne.

Hefner, secondo le indiscrezioni rilanciate dal magazine RadarOnline, se la passerebbe molto male per l’età che avanza, secondo le fonti citate dal magazine, il creatore della famosa rivista per adulti camminerebbe a fatica e utilizzerebbe una sedia a rotelle per spostarsi.

Una fonte citata da Radaronline rivela: “Hugh è praticamente il guscio di se stesso, non è più lui, deve essere sollevato e pogiato su una sedia a rotelle per muoversi e la maggior parte dei suoi amici sono convinti che non potrà vivere molto a lungo”.

Secondo le indiscrezioni il creatore di Playboy avrebbe firmato alcuni accordi di riservatezza per far si che i segreti della sua vita privata, restino privati, il suo stile di vita fatto di feste private con tanto di conigliette è solo un vecchio ricordo oggi.

Carla, una fonte citata dal magazine RadarOnline, rivela: “Hefner è molto fragile e ogni volta che si sposta lo fa con i suoi infermieri personali, oggi va a letto alle sette di sera”, insomma come per tutti anche per una leggenda come Hugh Hefner gli anni passano e non lasciano scampo.