I bastardi di Pizzofalcone 2: in lavorazione per la nuova serie

La serie tv, I bastardi di Pizzolfalcone ha riscosso un grande successo ed è per questo che non poteva non esserci la seconda stagione che è già in lavorazione ma che i telespettatori vedranno intorno alla primavera del 2018. La conferma è arrivata dallo sceneggiatore della serie, Maurizio De Giovanni.

La media degli ascolti, molto soddisfacente, si è aggirata intorno ai 6 milioni di telespettatori ed è per questo che è stata incoronata re delle fiction di Rai 1. De Giovanni afferma con estrema sicurezza di essere stato fiero di poter essere stato presente nella creazione di questo sceneggiato che ha riscosso più successo del previsto.

E così si è deciso di mettersi subito al lavoro per girare i nuovi episodi che molto probabilmente saranno ispirati a Cuccioli per bastardi di Pizzofalcone, pubblicato nel 2015 e a Pane per i bastardi di Pizzofalcone, uscito invece nel 2016. Lo sceneggiatore ha speso belle parole per uno dei protagonisti, Alessandro Gassman:

“Alessandro è stato gentile a chiedermi dei consigli. Io non gliene ho dati, non ne ha bisogno, ma mi sono limitato a dare delle impressioni su come io sento il personaggio, su quello che Lojacono secondo me prova rispetto al mondo circostante. Alessandro è riuscito ha fare sue queste osservazioni e a interpretare il suo ruolo in modo eccepibile”.