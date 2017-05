I Migliori Anni, Carlo Verdone super ospite della seconda serata

La prima puntata di “I Migliori Anni” non ha riscosso il successo sperato: lo share ha superato quello della fiction di Canale 5 L’onore e il rispetto 5 – Ultimo capitolo, ma comunque l’esordio è stato “tiepido” e, se della puntata si è parlato, è stato esclusivamente per bersagliare con pesanti critiche Anna Tatangelo.

La cantante, che sul palco, come nella scorsa edizione, ha affiancato il conduttore Carlo Conti, è infatti apparsa stravolta nel volto. Colpa del troppo botox, secondo i più, un trucco e un’acconciatura diversi dal solito secondo la stessa Anna che si è difesa attraverso i social: quel che è certo è che il nuovo look sfoggiato dalla compagna di Gigi D’Alessio non è affatto piaciuto, e non sono mancati quelli che hanno ravvisato in lei una somiglianza addirittura con Moira Orfei.

Dopo il quasi flop della prima puntata, Carlo Conti ha tutta l’intenzione, stasera, di riconquistare il pubblico, e lo farà con le canzoni, la buona musica, ed anche con qualche ospite speciale a ravvivare il tutto.

La sfida musicale tra decenni di Rai Uno torna in prima serata stasera, 5 maggio 2017: a tenere alto l’onore degli anni ’60 ci sarà Wilma Goich, con la dolcezza de Gli occhi miei, mentre paladini degli anni ’70 saranno Rosanna Fratello, con la sensuale Sono una donna, non sono una santa, e la band a stelle e strisce The Ritchie Family, con l’intramontabile The Best Disco In Town.

Gli anni ’80 verranno largamente ricordati dal pop d’oltremanica con il leggendario Holly Johnson, storico frontman dei Frankie Goes To Hollywood e le grandi hit Relax e The Power Of Love, da Mark King, fondatore dei Level 42 e dalle melodie italiane interpretate da Teresa De Sio, con la sua Voglia ‘e Turna’ e dal cantautore Marco Armani, con Tu dimmi un cuore ce l’hai.

Gli anni 90 saranno invece rappresentati dai Jalisse, vincitori nel 1997 del Festival di Sanremo con “Fiumi di Parole”. Peppino Di Capri sarà invece protagonista dello spazio “Jukebox”, con una carrellata dei suoi grandi successi.

Ospite televisivo-cinematografico de I migliori anni questa sera sarà invece l’attore Erik Estrada, noto per aver interpretato il ruolo di Frank Poncharello nel telefilm Chips.

Super ospite della seconda puntata sarà Carlo Verdone, che racconterà e ripercorrerà la sua carriera artistica dai film ai personaggi che più lo hanno reso celebre senza dimenticare le gag comiche.

Ma soprattutto, quale look sceglierà stasera la bellissima Anna? Saprà sorprendere stavolta in positivo il pubblico?