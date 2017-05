I primi 60 anni di Barbara D’Urso, la grande festa in TV

I primi 60 anni di Barbara D’Urso, la grande festa.

Lei è la grande Barbara D’Urso, che non si poteva chiamare Maria Carmela D’Urso, come in realtà si chiama, perché sennò non avrebbe fatto né soldi, né successo.

E’ del 1957, il 7 maggio, e quindi ha appena festeggiato i 60 anni. Chissà perché, molti pensano che una soubrette non possa avere 60 anni. E invece lei ce li ha, e non si ritira.

Il suo lavoro è, o era, quello di attrice, ma è anche una brillante e colta conduttrice italiana.

A essere bella è bella, lo era e lo è tuttora. Una donna che cerca di tenersi in forma in tutti i modi. D’altro canto, col mestiere che fa, non potrebbe essere altrimenti.

Illo tempore, molto illo, alla fine degli anni settanta, stava come donna in carriera a Telemilano 58, l’emittente che poi sarebbe diventata, Silvio Berlusconi regnante, Canale 5.

Poi, con un certo successo, ha anche partecipato alla trasmissione di Rai 2 Stryx, che forse pochi ricordano, e probabilmente è meglio così.

Negli anni 80 si è dedicata molto anche al cinema e a fare la cantante, con qualche piccolo successo e qualche grosso insuccesso.

Ha anche provato a fare la giornalista, scrivendo per alcuni mensili, ma forse questo non era proprio il suo mestiere.

Poi i grandi successi recenti legati alla trasmissione culturale Il Grande Fratello, e ancora altri lavori di qualità e impegnati, come quelli a La Fattoria e Lo show dei record.

Ma bando alle ciance, adesso Barbara, dicevamo, ha festeggiato alla grande il suo sessantesimo compleanno. Con una festa blindata all’Apollo di Milano.

Lei, raccontano, era bellissima, solare, più intelligente che mai. Un abitino color argento e stivaloni dello stesso colore, per farsi ammirare dall’Italia, dall’Europa e nelle Americhe, non escludendo il Medio Oriente.

Per lei una torta di quattro piani, che sarà costata un occhio della testa.

E poi via con le danze scatenate, soprattutto stile anni 60, con relative musiche del periodo.

La grande Barbara è riuscita poi, con un soffio di potenza dirompente, a spegnere le candeline.

Immaginate voi in rete quello che è successo: tutti a osannare Maria Carmela, in arte Barbara.

Insieme con lei, a festeggiare: Mara Venier, Massimo Giletti, Nunzia De Girolamo, Fausto Leali e tanti altri. Complimenti per i tuoi primi 60 anni, Barbara.