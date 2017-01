iBag2, la borsa smart che avvisa quando si spende troppo

By Eleonora Gitto

iBag2 è la borsa smart che impedisce di dilapidare patrimoni quando si fa shopping.

Quando partono i saldi, crisi o no, si è sempre spinti da una forza ignota a immolare fino all’ultimo centesimo sull’altare dello shopping sfrenato .

Tutti pronti ad accaparrarci la favolosa “occasione”, salvo poi a pentirsene subito dopo quando ci si ritrova senza un soldo bucato.

Bisognerebbe acquistare solo che cose che davvero servono anche durante i saldi, ma come frenarsi davanti alle tante appetibili offerte che ci sono in giro? Un’impresa ardua, almeno fino a oggi.

Perché? Perché da oggi c’è iBag2, la borsetta intelligente che comincia a vibrare e a lampeggiare quando si sfora il budget di spesa. E se non si smette subito di fare acquisti, la borsa si chiude ermeticamente impedendo di prendere il portafogli.

Infatti, l’originale bag ha un sofisticato sistema di chiusura che imprigiona letteralmente il portafoglio al suo interno.

La borsa è stata disegnata da Geova Rodriguez, una fashion designer newyorchese, e assemblata dalla Colmac Robotics di Dublino.

iBag2, che è bella anche a vedersi, è stata pensata, soprattutto, per le donne affette da shopping compulsivo.

La borsetta ogni volta che si apre ricorda a chi la indossa che cosa deve comprare, inoltre, grazie a una app dedicata, è possibile impostare le zone da evitare assolutamente per non cedere al richiamo dell’acquisto “inutile”.

La borsa riconosce l’app con il GPS. Anche la chiusura ermetica automatica può essere impostata in modo da attivarsi nelle zone a “rischio”, in alcune ore del giorno oppure dopo un determinato numero di aperture.

In più, iBag2 è in grado anche di avvisare quando si deve riapplicare la crema solare d’estate e ha pure due porte USB per ricaricare il cellulare o qualsiasi altro device.

“Abbiamo creato iBag2 perché vogliamo aiutare le persone a fare un uso migliore dei propri soldi”- ha spiegato l’ideatrice – “La tecnologia può rendere più semplice per le persone gestire le proprie finanze, e iBag2 è una soluzione innovativa che rende gli acquirenti consapevoli delle loro pulsioni di acquisto”.

Il prezzo? Decisamente alto: oltre 5.000 dollari.