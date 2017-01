IKEA, offerte di lavoro: le posizioni aperte

IKEA ha aperto due nuove posizioni per le quali sono stati individuati specifici profili professionali: ecco le ultime offerte di lavoro.

La multinazionale svedese leader nel settore dell’arredamento low cost, cerca personale in tutta Italia e ha aperto nuove offerte di lavoro in vista delle prossime assunzioni.

Il Gruppo IKEA, oggi di proprietà della Stichting INGKA Foundation, attualmente conta ben 315 negozi in 27 Paesi, tra cui l’Italia, e 147.000 dipendenti.

Il Gruppo è in costante crescita perciò è in grado di offrire numerose e interessanti opportunità di lavoro anche nel nostro Paese.

Le offerte si rivolgono anche a giovani senza esperienza, in vista di assunzioni e stage presso varie sedi situate sul territorio nazionale.

Le posizioni aperte in IKEA, dunque, sono rivolte a laureandi e laureati, studenti universitari, diplomati, disponibili a lavorare anche nei week end.

L’inserimento può avvenire con assunzioni a tempo determinato, indeterminato e tirocini.

IKEA è anche alla ricerca di laureati da inserire nel programma “IKEA Tomorrow People“, un percorso di formazione e lavoro in apprendistato, della durata di 12 mesi, per preparare i futuri leader da inserire in azienda.

Il percorso di formazione e lavoro IKEA è rivolto a candidati in possesso di una laurea o un master, con ottima conoscenza della lingua inglese, capacità digitali, analitiche, relazionali e predisposizione al lavoro in team, aperti al cambiamento e disponibili a lavorare su tutto il territorio nazionale.

Al momento le candidature per partecipare al programma “IKEA Tomorrow People” sono aperte per la sede di Sesto Fiorentino (Firenze) – Area Comunicazione e Arredamento –.

In ogni caso IKEA è sempre interessata alla selezione di nuovi talenti in vista di prossime selezioni di personale e assunzioni, e raccoglie le autocandidature per sedi presenti in Toscana, Emilia Romagna, Marche, Lombardia, Campania, Abruzzo, Puglia, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Sicilia:

Genova;

Afragola (Napoli);

Piacenza;

Bari;

Carugate (Milano);

San Giovanni Teatino (Chieti-Pescara);

Baronissi (Salerno);

Rimini;

Ancona;

Pisa;

Catania;

Corsico (Milano);

Casalecchio (Bologna);

Parma;

Firenze.

Gli interessati a lavorare all’IKEA possono valutare le offerte di lavoro attive pubblicate sulla pagina IKEA “lavora con noi”, ecco come candidarsi.