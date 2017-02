Il bello delle donne alcuni anni dopo trama 3 febbraio 2017

By Federica Franco

Il bello delle donne alcuni anni dopo è una serie tv che è tornata sul piccolo schermo dopo molti anni di silenzio. Purtroppo sembra che non stia riscuotendo il successo che si pensava.

Il 3 febbraio dovrà scontrarsi con tutte prime tv: infatti la Rai continua a contrastare le reti Mediaset stuzzicando “l’appetito” dei telespettatori con film e game show in prima tv come Music Quiz, il programma musicale condotto da Amadeus e con due film sempre in prima tv: il primo intitolato Corpi di reato su Rai 2 e il secondo Una ragazza d’oro che verrà trasmesso su Rai 3.

Siete curiosi di sapere la trama tv della quarta puntata de Il bello delle donne che verrà trasmessa venerdì 3 febbraio alle 21:10 su canale 5?

Nel corso di questa quarta puntata vedremo l’avvocato Delia Di Ciocco che è ormai una veterana nel salone di bellezza di Luca, che vorrebbe affidare lo studio ai figli per godersi una lunga e meritata vacanza con l’amato marito Giancarlo. Lui però ha in serbo una sorpresa che stupirà tutti.

Su Rete 4 invece verrà trasmesso il programma di attualità Quarto Grado mente su Italia 1 il film azione John Wick con Keanu Reeves.