Il Commissario Montalbano: anticipazione puntata 27 febbraio 2017

Inizia il conto alla rovescia per la mini serie de Il commissario Montalbano che andrà in onda a breve in tv: è composta da solo 2 puntate, la prima andrà in onda lunedì 27 febbraio e l’altra il 6 marzo. C’è grande attesa per Montalbano che da sempre è un personaggio molto amato dai telespettatori.

Non cambierà di molto la mini serie: assisteremo sempre al rapporto burrascoso con Livia che rimane il cult della serie e la complicità con l’amica Ingrid. Ecco a voi le anticipazioni riguardante la prima puntata intitolata Un covo di vipere.

L’episodio inizia con un uomo che viene trovato morto nella sua casa la mare: il corpo senza vita è quello dell’imprenditore Cosimo Barletta. Gli hanno sparato in testa mentre era seduto a bere il caffè. Ovviamente le indagini, affidate a Montalbano saranno da subito appaiono molto complicate. Infatti grazie alle testimonianze dei figli si scopre che Barletta non era uno stinco di santo anzi era un uomo privo di scrupoli e pronto a tutto per ottenere ciò che voleva. Perciò erano molte le persone a volerlo morto.

Le cose si complicano ulteriormente quando Montalbano scopre che Barletta, oltre ad essere stato colpito da un colpo di pistola, è stato anche avvelenato. Perciò si tratta di scovare ben due assassini che hanno agito indipendentemente ma con un unico scopo: vederlo morto.