Il grande Eddie Vedder in concerto a Firenze il 24 giugno.

Ci siamo, le voci sono state confermate. Eddie Vedder, il leader ultraconosciuto dei Pearl Jam, terrà un concerto in versione solista il prossimo 24 giugno nella città di Firenze.

Il tutto avverrà nell’ambito del Firenze Rock Festival. Il leader dei Pearl Jam suonerà sul palco dell’Ippodromo di Visarno.

Ma prima del grande artista, saliranno sul palco anche altre importanti realtà musicali a deliziare la serata, riempiendola con ottima musica. Suoneranno, infatti, anche i Cranberries e Glen Hansard.

I Cranberries proprio a giugno saranno in tour in Europa. Si esibiranno, nel corso dei loro concerti, ripercorrendo i temi principali del loro progetto musicale pluriennale, ma anche proponendo del nuovo e interessante materiale.

Glen Hansard, per chi non lo conoscesse, è un ottimo artista nativo dell’Irlanda e decisamente poliedrico. Nel corso della sua carriera artistica ha suonato nella band The Frames, e ha fatto parte del duo folk The Swell Season.

Ma Hansard ha anche dei trascorsi cinematografici importanti: ha recitato nel famoso film The Commitments, ed è stato protagonista nel film Once.

I biglietti per questa serata di prestigio saranno in vendita dalle 10 di giovedì 23 febbraio tramite l’App ufficiale di Firenze Rocks.