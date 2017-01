Il Paradiso delle signore II: data d’inizio autunno 2017

By Federica Franco

Dopo il successo della prima serie, Il Paradiso delle signore ha deciso di replicare con la seconda stagione che dovrebbe andare in onda il prossimo autunno. Perciò tutti i fan di questa serie tv ambientata negli anni 50 possono stare tranquilli: la seconda serie ci sarà e sarà ricca di colpi di scena.

La data di messa in onda è stata data dalla protagonista della fiction Giusy Buscemi che ha affermato, in una recente intervista fatta dal settimanale Nuovo, che con tutta probabilità la seconda serie dovrebbe iniziare in autunno 2017. Nel cast ritroveremo anche l’ex gieffino Alessandro Tersigni che interpreterà sempre Vittorio e Giuseppe Zeno. Insieme ai protagonisti della prima stagione troveremo nel cast anche Giulia Vecchio, Anna che deciderà di portare a termine la gravidanza, Silvia Mazzeri, Silvana la commessa che sogna da sempre di diventare una donna di spettacolo, Christiane Filangieri la responsabile e Cristiano Caccamo nei panni di Quinto il magazziniere. Inoltre saranno presenti anche Filippo Scarafia che interpreterà Roberto, Claudia Vismara (Elsa), Marco Bonini e Guenda Goria.

Tra le new entry invece troviamo Sara Cardinaletti, Giorgia Masseroni e Margherita Tiesi. Insomma sarà una seconda serie tutta da seguire con i vecchi personaggi che avranno nuove trame e le new entry che renderanno più pepata la fiction.